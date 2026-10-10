Campeón con U. de Chile se baja de la despedida de Matías Rodríguez: “Está en otro equipo”

Eugenio Mena no asistirá al cierre de la carrera de su compañero de mil batallas. ¿La razón? Viste los colores de Universidad Católica.

Universidad de Chile se alista para decirle adiós a uno de sus últimos emblemas: Matías Rodríguez colgará oficialmente los botines. El recordado lateral derecho tendrá su duelo de despedida el 17 de octubre.

Y en conversación con Radio ADN, el campeón con los azules entregó la lista de invitados. En ella, destaca la presencia de los monarcas de la Copa Sudamericana 2011, aunque hay un nombre que se ausentará. Él es Eugenio Mena.

Según detalló el otrora seleccionado argentino, el carrilero izquierdo se marginó del encuentro que cerrará su carrera debido a que actualmente representa a Universidad Católica. Es el archirrival.

“De arquero, Johnny (Herrera) dijo que si, espero no me falle; Marcos González, Pepe Rojas, Osvaldo González, Marcelo Díaz… Charles Aránguiz está viendo si puede llegar”, comenzó indicando.

“Eugenio Mena no va a ir por donde esta en otro equipo; Gustavo Canales, Diego Rivarola; Eduardo Vargas está en lo mismo que Charles; Juan Abarca, (Gustavo) Lorenzetti, (Guillermo) Marino, (Paulo) Magalhaes, Albert Acevedo”, agregó.

Eugenio Mena no estará en el adiós de Matías Rodríguez. (Foto: Universidad de Chile)

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Matías Rodríguez se despedirá con los hinchas de Universidad de Chile

Finalmente, el referente de la escuadra universitaria confirmó los asistentes que viajarán desde fuera de Chile al Estadio Bicentenario de La Florida para dejar atrás una historia llena de éxito. Hay sorpresas.

“Desde el extranjero viene (Mauricio) Victorino, (Fabián) Monzón, Leo Rodríguez, el profe (Gerardo) Pelusso y (Jorge) Sampaoli no sabemos todavía, el que viene es (Sebastián) Beccacece con (Guillermo) Marino“, explicó.