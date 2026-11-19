El jugador de la Universidad Católica expresó su gran deseo de poder seguir en el club.

Universidad Católica se alista para lo que será su próximo partido dentro de la Liga de Primera, el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Colo Colo en un duelo crucial para lo que es su lucha por el Chile 2.

En la previa a este duelo, el portero de la Universidad Católica Darío Melo conversó con TNT Sports y se refirió a la tremenda importancia de este clásico para su equipo en lo que es esta infernal disputa con la U por quedarse con el segundo lugar de la tabla de posiciones.

“Es un partido muy importante netamente por el objetivo que tenemos en mira y que vamos a ir con todo lo que tenemos para poder lograr este objetivo”, parte señalando Melo.

En esa línea, el guardameta de los ‘Cruzados’ sabe que el equipo tiene que afrontar con todo esta recta final del torneo, en la que el clásico ante Colo Colo será la primera de sus tres finales para poder llegar al Chile 2.

Melo habla de su presente en la UC | Foto: Photosport

“Vamos con motivación extra, de no aflojar lo que hemos venido haciendo en los últimos partidos. Ahora estamos mejor de lo que veníamos y en estos momentos así, se puede volver a ganar”, explicó.

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Melo y su futuro en la UC

Finalizando, Melo fue consultado sobre su futuro en la Universidad Católica, en donde dejó claro su deseo de poder seguir defendiendo la camiseta de la ‘Franja’ para el 2027, pero que aquello es algo que no depende netamente de él.

“Me encantaría seguir acá, no es algo que dependa de mí, obviamente va en los resultados, hay que seguir trabajando y ver como terminamos el año”, concluyó.