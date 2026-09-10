Revelan el tiempo de recuperación de Eugenio Mena en U. Católica: “Demandará más de…”

Según trascendió, el lateral izquierdo de Universidad Católica estará más de un mes fuera de las canchas. Volverá antes del cierre del año.

Universidad Católica tendrá una dura baja para los siguientes encuentros. Debido a una lesión meniscal, Eugenio Mena pasó por quirófano y comenzó su proceso de rehabilitación. ¿Cuánto estará fuera?

Según reveló La Tercera, ya hay un plazo preliminar para que el lateral izquierdo vuelva a las canchas. Si el plan marcha a la perfección, regresará a la acción antes del cierre de la temporada.

Y ello será clave: su contrato está cerca de expirar y la dirigencia de la UC tendrá que tomar una importante determinación con su futuro. La renovación del oriundo de Valparaíso genera incertidumbre.

“De acuerdo con los plazos que se manejan inicialmente, su recuperación demandará más de un mes, por lo que quedará fuera de una parte importante del calendario de la UC“, señaló el medio.

Sobre la misma línea del zaguero de Universidad Católica, la publicación agregó: “Es probable que recién se pueda reincorporar a los últimos partidos de la temporada“.

Eugenio Mena estará ausente más de un mes en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Eugenio Mena es baja en Universidad Católica

Durante esta campaña, el campeón de América con La Roja ha disputado una totalidad de 29 compromisos. En dichos enfrentamientos, anotó un gol y aportó con dos asistencias.

Tal como fue mencionado, su vínculo con Universidad Católica termina el 31 de diciembre de 2026. Por ende, la cúpula precordillerana tendrá que debatir sobre su eventual continuidad.