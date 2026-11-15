Universidad Católica se acerca a la salida de esta figura en el mercado de fichajes

Eugenio Mena puede decir adiós al término de esta campaña. Incluso, la directiva ya tiene un potencial reemplazo en la mira.

Universidad Católica debe tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. Todo indica que la escuadra precordillerana tendrá una amplia renovación de su plantel para 2027.

Es por esto que la directiva de la UC ya se mueve en el libro de pases. Según informa Radio Cooperativa, el elenco de San Carlos de Apoquindo se acerca a un inminente adiós: el de Eugenio Mena.

Al concluir su contrato el 31 de diciembre de 2026, hay altas posibilidades de que el lateral izquierdo abandone el conjunto de Las Condes. Incluso, ya tiene un eventual sustituto en su puesto.

“Eugenio Mena tiene difíciles chances de seguir en Universidad Católica y Luis Pavez sería su reemplazante por izquierda“, indicó el periodista Sebastián Aguilar en el espacio mencionado.

A su vez, sobre el futuro de dicha posición en Universidad Católica, agregó: “Nicolás L’Huillier conforma el proyecto 2027, es el segundo lateral para pelear la titularidad con el que venga”.

Según trascendió, Eugenio Mena tiene bajas chances de seguir en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Eugenio Mena genera incertidumbre en Universidad Católica

Durante esta temporada, el campeón de América con la Selección Chilena ha disputado una totalidad de 33 encuentros en la UC. En dichos enfrentamientos, anotó un gol y aportó con dos asistencias.

A sus 38 años, el formado en Santiago Wanderers mantiene su panorama en duda. Por el momento, se enfoca en cerrar su participación en la Liga de Primera junto a Universidad Católica.