Este domingo 21 de enero Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan en la nueva edición de la final de la Supercopa. Luego de haber eliminado a Huachipato y a Deportes Limache.

Finalizado el primer tiempo con el resultado sin goles, los hinchas cruzados no tuvieron piedad y no tardaron en opinar quien es el jugador de peor rendimiento de la primera mitad.

Los Cruzados se enfrentan a su bestia negra, a quien no le logran ganar desde 2023 en encuentros oficiales. Y con quien llevan una racha de 5 derrotas consecutivas.

Este es el jugador más criticado de Universidad Católica ante Coquimbo Unido

Tras una serie de errores, el lateral izquierdo de la UC Eugenio Mena, ha sido duramente criticado. Por lo que esto generó gran cantidad de molestias en los hinchas cruzados.

El defensor venía desde el encuentro anterior con problemas en la zaga defensiva, por lo que al momento de salir la alineación titular, empezaron las críticas previo al inicio del partido.

Revisa algunos de los comentarios a continuación:

En síntesis