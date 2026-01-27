Siguen las críticas contra la UC tras haber perdido la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido. El conjunto cruzado cayó por 7-8 en los penales frente a los piratas tras ser menos efectivos en la tanda.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el histórico jugador de Universidad Católica Óscar Lihn, sepultó a los Cruzados tras la final perdida el pasado domingo.

“Veo muy mal a Católica. Compra y trae jugadores, pero no trae ninguna solución. Trae puros jugadores fríos. En la Copa Libertadores no tiene nada que hacer”, declaró el ex jugador de la Franja.

La dirigencia se reforzó con 4 jugadores del torneo local, entre los cuales están Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Juan Ignacio Díaz. Mientras que solamente con uno que llega desde afuera, Justo Giani.

“A Rossel hay que decirle que para ser grande hay que saber perder, me imagino que la Católica irá a tomar un tirón de orejas contra él”, relató el ex Cruzado en cuanto a la riña entre el canterano de San Carlos contra el Mono Sánchez.

Rossel fue duramente criticado el domingo

Juan Francisco Rossel fue muy criticado por el empujón que le dio al portero de los piratas Diego Sánchez, tras un gran malentendido.

¿Qué viene para la UC ahora?

Universidad Católica debe levantar la cabeza y enfocarse en los partidos que vienen. Los dirigidos por Daniel Garnero enfrentarán a Deportes La Serena el domingo 1 de febrero a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la primera fecha del Campeonato Nacional.

En síntesis