Universidad de Chile intentará recuperarse del tropiezo vivido en el Estadio Nacional al empatar con Cobresal, visitando a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto.

Lo lógico sería que se esté hablando de este duelo que promete, considerando que el cuadro naranja que viene de tres victorias al hilo recibe a uno de los punteros de la competencia, pero lo cierto es que la decisión del cuadro local de cobrar las galerías a 40 mil pesos, ha generado un fuerte debate.

De hecho, este miércoles en el Centro Deportivo Azul, el zaguero Ignacio Tapia afirmó que “nos enteramos de esa situación, no es un precio razonable para una entrada. Hay cosas que arreglar en ese sentido; no me quiero meter más allá, pero es un precio caro para las familias y la gente que va al estadio a ver fútbol. Creo que no es algo razonable”.

El palo de Nacho Tapia a Cobreloa

El ex Huachipato se muestra en desacuerdo con la medida establecida, argumentando que “subiendo los precios no se va a llegar a ningún lado; hay que escuchar lo que dice la gente, ayudar y ponerse en el lugar del otro y saber que no está bien. Es lo principal”.

Cobreloa fija en 40.000 la galería ante la U

Nacho no se quedó ahí, regalando una potente reflexión. “Personalmente yo no pagaría 40.000 pesos, sabiendo los precios que siempre han estado en los estadios. No lo pagaría y por eso dije que hay que escuchar a la gente, que se ha manifestado por todos lados. Hay cosas que arreglar, pero todo es conversable”, cerró.