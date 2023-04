Alejandro Lorca pide calma pese a la campaña de Universidad de Chile: "No me ilusiona, sigue siendo un equipo eficiente no más"

En la Universidad de Chile todo es de color de rosa tras el trascendental triunfo por 2 a 1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se ubican en una expectante segunda posición y se comienzan a ilusionar con la lucha del título del Campeonato Nacional.

Y es que los azules tuvieron que luchar más de la cuenta ante los Ruleteros, pero al final pudieron llevarse los tres puntos gracias a las anotaciones de Lucas Assadi y Luis Casanova, mientras que el descuento fue obra de Sebastián Sáez.

Assadi se robó todas las miradas en el triunfo de la U | Foto: Photosport

El reconocido relator de TNT Sports, Alejandro Lorca, contestó el llamado de Bolavip Chile y se mostró tranquilo tras la actual campaña de la U y le pide a los hinchas tener calma de cara a lo que se viene a futuro.

"No me ilusiona, sigue siendo un equipo eficiente no más. Es un equipo que concreta las pocas opciones que tiene, es pragmático que privilegia siempre la solidez defensiva, no es un equipo de vuelo, es un equipo que suma, económico y eficiente, es rendidor como un auto chino que se ve bien equipado pero tampoco da para grandes performance", partió diciendo.

Luego, el locutor tuvo palabras para dos jugadores trascendentales en el andamiaje de la U. "Lucas Assadi es un jugador distinto. Él y Leandro Fernández son claramente los mejores jugadores desde lo técnico que tiene la U, pero siempre los saca y deja a Guerra y ese cambio no me gusta mucho. Pero en la medida que la U siga sumando puntos uno tiene la opción de opinar en otra perspectiva", detalló.

"En lo númerico esta victoria es muy importante. Aquí hay un mérito de Pellegrino que es que le ha quitado la trascendencia a la posición que tiene la U en la tabla y va partido a partido, minuto a minuto. Él no distrae recursos, en eso es un gallo inteligente y ponderado, yo le creo el discurso. La U tiene jugadores para haber liquidado este partido antes y haber jugado más osado contra Colo Colo", sentenció.