La Universidad de Chile hizo oficial este jueves la llegada de un nuevo refuerzo de cara a la temporada 2022. Se trata del uruguayo Álvaro Brun, quien llegó proveniente del Montevideo City Torque, y este viernes vivió su primer día junto a sus nuevos compañeros.

El futbolista de 34 años fue presentado este viernes como el noveno refuerzo del Romántico Viajero y conversó con los diversos medios de comunicación acerca de este nuevo desafío.

"Es el desafío más importante de mi carrera. Ayer (jueves) me tocó conocer el CDA y es un orgullo. Firmé contrato, pasé a ser integrante de este club y hoy tuve mi primer entrenamiento. Estoy contento por la bienvenida del grupo", comenzó diciendo el uruguayo.

Además, agregó que "es un orgullo vestir la camiseta de la U. de Chile. Me siento preparado. En toda mi carrera estuve deseando esta oportunidad y me tocó a los 34 años. Van a encontrar en mí alguien que no va a dejar pasar esta oportunidad".

El nacido en Montevideo, Uruguay, valoró la charla que tuvo con el capitán de los azules y uno de sus competidores por un puesto en el mediocampo: Felipe Seymour. "En el desayuno hablé mucho con Felipe (Seymour). Es una persona muy buena, muy solidaria. Me contó lo que es el mundo de la U, me comentó sobre los uruguayos que estuvieron acá y sobre el grupo que tenemos acá", remarcó.

Finalmente, destacó sus atributos en el terreno de juego y resalto que "me adapto a jugar de doble cinco (volante central), me he adaptado para darle una mano a los centrales. Sobre todas las cosas, tengo predisposición a jugar donde sea", cerró.