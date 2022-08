Álvaro Brun realiza una autocrítica y está consciente de sus limitaciones en Universidad de Chile: "No me voy a sacar tres jugadores y la voy a meter en el ángulo"

Universidad de Chile sigue peleando con los fantasmas por no descender a la Primera B, todo tras la igualdad ante Unión Española por la vigésima primera fecha del Campeonato Nacional, partido que se desarrolló en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Una de los grandes problemas del Romántico Viajero durante la última temporada ha sido la cantidad de goles que le han anotado en el torneo nacional, a lo que se suma a la ubicación en la tabla de posiciones lo que es lo preocupa más a los hinchas azules: están en el duodécimo puesto, a solo cuatro puntos del descenso directo.

Álvaro Brun, mediocampista azul, fue el encargado de hablar este martes con los medios de comunicación y hacer una dura confesión acerca de su paso por el elenco universitario.

"A uno se hace difícil el no jugar y no sentirte importante más cuando es un país que no es el tuyo y en un entorno que no está tu circulo de confianza. Me ha tocado estar solo y sin la familia y a veces cuesta. Encontré un grupo unido, que me ha brindado la mano, funcionarios en el club que se preocupan de la calidad humana. La autocrítica es lo inestable que hemos sido en este periodo y por eso estamos peleando estas situaciones, considero que tanto yo tengo que mantener una regularidad y también el equipo, va de la mano, porque no soy un jugador con características de que se saque tres jugadores y la meta en un ángulo, no lo hecho en mi carrera", comenzó diciendo.

Brun ya anotó su primer gol con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

"Soy atento, estoy concentrado y en ese tipo de cosas, por la que siempre me destaqué en mis equipos y es lo que te puedo contestar. Me hubiese gustado jugar todos los partidos, demostrar una regularidad, no fue así, me están brindando la oportunidad de jugar de titular, tengo que darle seguridad al equipo y eso le hace feliz sentirse importante dentro de la cancha", agregó.

Pero más allá de las críticas, el ex Montevideo City Torque se ha hecho fuerte en las últimas fechas como el reemplante de Nery Domínguez.

"Hay un trabajo tanto del cuerpo técnico como de mis compañeros, que uno les pide referencias en el puesto. Yo, desde el primer día que llegué, saben que mi puesto es el de volante central, lo he hecho en otros equipos como zaguero central. Las circunstancias del equipo que se están dando estoy de defensa y si tengo que seguir haciendo y el entrenador me da las condiciones para poder hacerlo, bienvenido", sentenció Brun acerca de la posibilidad de jugar ante Curicó Unido.