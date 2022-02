Una de las grandes teleseries en este mercado de fichajes, fue la que protagonizaron la Universidad de Chile y el mediocampista argentino Emmanuel Ojeda. Durante varias semanas se habló sobre la llegada del jugador de Rosario Central, y el trasandino de 24 años estuvo cerca de recalar en el Romántico Viajero, pero por problemas entre ambas partes esto finalmente no sucedió.

Los dirigentes de Azul Azul se aburrieron y fueron en búsqueda del solicitado mediocampista central que tanto quería el estratega colombiano Santiago Escobar ¿El elegido? Los azules se decidieron por Álvaro Brun, jugador uruguayo de 34 años que proviene del Montevideo City Torque. El volante charrúa disputó 133 duelos oficiales con la camiseta celeste y además fue el capitán del club donde milita el chileno Marcelo Allende.

Brun podría hacer su debut con la camiseta de la U, pero antes conversó con De Fútbol Se Habla Así sobre el frustado fichaje de Ojeda y su llegada al Centro Deportivo Azul.

"Cuando llegó lo de la U, no dudé, le dije le metiera para adelante (a Washington Castro, su representante). Sabía que estaban en búsqueda de Emmanuel Ojeda, lo de Federico Lertora me enteré después. Le dije que me mantuvieran al tanto, arranqué a jugar en mi equipo, hice toda la pretemporada, cuando arrancamos la Libertadorees me presentaron la propuesta porque seguramente no habían avanzado las negociaciones con Ojeda, eso en el fútbol pasa y pasa mucho, como manifesté son cosas del pasado", partió diciendo Brun.

"Hoy no pienso si fui segunda o tercera opción, a mí no me interesa, lo que sé es que estoy en la U de Chile y voy a hacer todo para quedarme unos cuantos años acá, porque está hermoso el club, me encantó Chile y hay que aprovechar las oportunidades", remarcó el uruguayo.

"Obviamente todo el mundo piensa que Ojeda tiene 24, Brun tiene 34, la cancha hablará y veremos si Brun está o no a la altura de este club", concluyó.