Universidad de Chile se prepara para lo que será el cuarto partido de Diego López al mando del conjunto universitario en el Campeonato Nacional, donde el charrúa cosecha una victoria, un empate y una derrota, la cual caló hondo en los hinchas azules, quienes ven como se vuelven a acercar a a la parte baja de la tabla de posiciones.

La U hace un par de días tuvo un novedoso entrenamiento que fue transmitido por sus redes sociales y hay un jugador que llamó la atención de los hinchas azules: Franco Lobos, quien dejó pinceladas de su talento y tuvo la oportunidad de convertir un golazo frente a la atenta mirada del adiestrador uruguayo.

Andrea Hernández, conductora de SportCenter Chile y panelista del programa Todos Es Cancha en Youtube, tuvo palabras para el ex Unión La Calera y dejó entrever que le daría otra oportunidad en el Romántico Viajero.

"Si, me gustó verlo. Creo que hizo cositas interesantes, ahora para titular no pero es interesante que vuelva a aparecer", aseguró la joven periodista.

Foto: Lobos no suma minutos con la U desde abril | Foto: Agencia Uno

"Es un jugador que a mí siempre me ha aparecido que tiene habilidades de ser distinto pero lamentablemente no las ha podido mostrar a cabalidad en cancha, pero yo no lo encuentro malo", concluyó.

Recordar que los azules y el cuadro de la Sexta Región se verán las caras este domingo 24 de julio a las 15:00 horas en el Estadio El Teniente, donde Lobos podría reaparecer en las citaciones.