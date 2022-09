Los dirigentes de Universidad de Chile se decidieron y eligieron a Sebastián Miranda como nuevo entrenador del primer equipo. El ex defensor de Unión Española vivirá su segundo interinato en el cuadro azul y ahora tendrá la difícil misión de sacar al Romántico Viajero de los últimos lugares del Campeonato Nacional.

El equipo no levanta la cabeza y sigue sumando críticas tras el deslucido empate ante Coquimbo Unido, resultado que dejó al elenco universitario a dos puntos de la zona de descenso directo. Además, han existido conflictos extrafutbolísticos en las últimas horas, como: Ronnie Fernández, quien salió a desmentir un posible 'acabronaje' de los capitanes de la U con el nuevo técnico.

El periodista de TNT Sports, Arturo Millán, fue invitado al programa Todo Es Cancha donde lanzó todos sus dardos en contra de la U y la poca jerarquía que tienen los jugadores azules, tanto adentro como afuera de la cancha.

"Cuando la U necesita menos ruido, tiene todas las semanas algo distinto con una polémica. Me parece que en este caso los jugadores quedan expuestos porque no dan la cara frente a los medios, no dan la cara en la cancha, pero siempre se filtran cosas que le piden cosas a Michael Clark, siendo que ellos no responden", indicó el joven comunicador.

Fernández es el capitán de esta U, algo que ha generado las críticas de los hinchas azules | Foto: Agencia Uno

"A los jugadores se les debe exigir un poco más y creo que queda claro que en el plantel de la U no hay liderazgos claros, se nota, uno lo ve día a día en las conferencias de prensa que brillan por su ausencia y ahora también queda claro que no solo es para afuera sino también para adentro que esos liderazgos no convencen", remarcó Millán.

ver también Vaccia se va en picada en contra de las decisiones que toman en la U

"A la U le faltan caudillos, jugadores de jerarquía, no hay ningún jugador que se ponga los pantalones, creo que solo Nery Domínguez que da la cara y marca una diferencia, pero es un futbolista que viene de afuera, que se viene recién poniendo la camiseta de la U y estuvo lesionado", cerró el reportero de Todos Somos Técnicos.