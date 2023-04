Brasil esta noche se revolucionará de la mano del ex técnico de Universidad de Chile, Jorge Sampaoli. El estratega campeón de la Sudamericana en 2011 con los azules debutará al mando de Flamengo desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro ante Ñublense por la Libertadores. Un duelo que espera a cerca de 80 mil personas en las tribunas del recinto y tendrá a un hincha bien particular, que va al estadio gracias a un pupilo de Don Sampa en esa versión azul que ganó el torneo continental.

Resulta que Osvaldo González, bastión de esa campaña, llegó hasta Brasil para tomar un largo descanso. Rocky tenía boletos para ese compromiso y en un gesto tremendo los regaló a un chofer de una de las aplicaciones para trasladarse entre Barra de Tijuca y Buzios en Río. El afortunado es el conductor Marco Aurelio de Oliveira.

El gran gesto de González fue contado a través de ESPN Brasil. El piloto del transporte en el que se desplazó Rocky entregó todos los detalles de este gran gesto y destacó el rol del exjugador de Huachipato, quien le ofreció los boletos al conductor.

"Él, estaba en Barra de Tijuca con una aplicación puesta y decidí ir el martes pasado a Buzios. Una pareja subió al vehículo y hablando con él (González) me preguntó si me gustaba el fútbol, le dije que sí. Me contó que era exjugador de la U, que era defensor y que su apodo era Rocky. Cuando llegamos cargar gasolina me dijo que si quería un boleto para ir al estadio y que me lo conseguiría", expresó el feliz conductor.

Osvaldo González defendió a Huachipato en la última temporada (Photosport)

Luego, Rocky con el conductor Marco Aurelio intercambiaron boletos y como hombre de palabra, Osvaldo González le dijo que fuera a buscar los tickets para que viera el partido entre Flamengo y Ñublense. Eso no es todo, el piloto entregó más detalles de esta historia.

"Ayer, me mandó a buscar las entradas al hotel de Ñublense en Río y me sorprendí, porque no era una sino que eran tres boletos. Los tickets son para hinchas de la visita y es para quedarse en el sector sur, pero no importa. Iré con mis hijos y no voy con camiseta del Flamengo para evitar líos. Quiero ver el partido del Mengao", expresó.

La buena onda de Rocky con Marco Aurelio se dio de inmediato. Echaron la talla e incluso, el formado en la UdeConce le tiró broma sobre cómo era Sampaoli. "Dijo que estaba muy loco, que es ofensivo y que tiene todo para trabajar bien en Flamengo, pero que es apasionado. Qué grita, que maldice y que es un gran técnico", terminó el conductor.