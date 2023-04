Lucas Assadi brilló en el mediocampo de la Universidad de Chile. El "10" del Romántico Viajero, en varios pasajes del partido, fue el conductor azul que no mostró en partidos anteriores y el volante hizo sentir su gran nivel en la máquina de Mauricio Pellegrino. Uno de los que quedó conforme con la perfomance del equipo ante Audax fue Marcos González.

El campeón con la U de la Copa Sudamericana quedó feliz con ver a Assadi de titular y, además, resaltó su nivel personal con el cuadro estudiantil. "Correcto el triunfo, seguro que sí. Lo otro bueno fue que Lucas Assadi fue de titular. Él, siempre es el jugador diferente y que uno no ve en todos los partidos", dijo en diálogo con Bolavip.

El Lobo del Aire saca puntos altos del partido ante Audax Italiano y cree que la U está haciendo bien las cosas para volver a competir fuertemente en el Torneo Nacional.

"Fue un partido difícil por la cancha, porque hay que adaptarse una superficie que Audax maneja a la perfección. Luego, el rendimiento fue parejo, algunos errores que son normales y que aún así nos permite competir y estar cerca en el marcador. Ahí, uno siempre tiene chances de ganar el partido", agregó.

Lucas Assadi vuelve a mostrar su nivel en la U (Photosport)

Otro punto importante para el Lobo González es que más allá de haber anulado al Chelo Díaz, el exjugador azul cree que la U hizo un trabajo bueno a nivel colectivo, aunque también mantuvo la mesura necesaria.

"Marcelo no es el jugador que va a convertir los goles. Él, jugó un partido muy bueno. Los encargados de hacer los goles no son los que juegan en su posición. Hizo un buen partido, más allá de anular a Marcelo, la U pudo controlar a Audax Italiano en general, no anuló a un jugador. Pudo controlar el juego de Audax, no permitiéndole grandes chances de peligro de gol. De jugar a jugar, la U tuvo un más de posesión de balón, pero no fue que atropelló", adicionó González.

Gonzalez lo que sí lamenta es la expulsión de Zaldivia, aunque fue tanto lo que disfrutó del nivel mostrado por Assadi, que eso pasa sólo para la estadística cree que el equipo de la U sí está facultado para reemplazarlo de buena forma.

"Es baja porque viene con una gran regularidad. Casanova, estuvo bien; al igual que todos. Independiente de los errores como el de Zaldivia, pero bien el equipo. Nos da más tranquilidad tener un colectivo que apoya a lo individual. Cuando estamos firmes podemos ver las individualidades que resaltan más. A mí, me encanta ver a Assadi. Esperemos que cuando vuelva Osorio puedan estar los dos", terminó.