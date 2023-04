Universidad de Chile venció 2-1 a Everton con goles de Luis Casanova y Lucas Assadi, con esto llegó a los 21 puntos en la tabla, uno menos que Huachipato, equipo que cayó sorpresivamente ante Unión La Calera en el CAP.

Pese al triunfo azul hay voces que critican el sistema de juego de Mauricio Pellegrino y hasta lo tildan de "ratón", sin embargo, el campeón de la Copa Sudamericana con la U, Marcos González, asegura que hay que preocuparse de los puntos y nada más.

"Independiente de cómo se dio, lo importante es que la U ganó y punto", asegura. Además el Lobo del Aire cuenta que con esta victoria "se toma de otra manera el clásico, y ojalá que sea mejor que el anterior y que pueda ganar la U".

En ese sentido, cree que el Clásico Universitario marcará el destino azul sobre todo consultado si los hinchas azules se pueden ilusionar con este equipo. "Me va a ilusionar aún más después del partido con Católica, la idea es meterse como líder, quedó segunda, pero el clásico es importante, veremos ahí si estamos o no para pelear el campeonato", afirma.

Para el final, Marcos González destaca el nivel de Lucas Assadi. "Yo no entendía por qué no estaba jugando, y ahora el chico con fútbol y con goles lo está demostrando, y él debe ser titular, no es algo que descubra yo, cualquier hincha de la U que lo ve jugar sabe que tiene que jugar, él tiene algo distinto", argumenta.

Agregando que "lo del gol de hoy es increíble, un cambio de velocidad terrible".