Tres son los directores técnicos que han pasado por Universidad de Chile durante esta temporada. Primero, fue el turno de Santiago Escobar, luego llegó Diego López y por último, Sebastián Miranda, quien vivió un interinato tras la salida del colombiano y ahora tras la partida del uruguayo.

Los malos resultados han hecho que los hinchas del Romántico Viajero estén preocupados acerca del futuro del club, el cual está peleando por no descender y actualmente se encuentra a tan solo dos unidades de la zona de descenso directo, lugar que ocupa Deportes La Serena.

César Vaccia, ex DT y bicampeón con los azules, analizó el presente de la U en el Campeonato Nacional y hizo saber su malestar por un tema en específico.

"Es un error que la U cambie de técnico cada seis meses", partió diciendo el ex adiestrador de las selecciones menores de Chile.

La U necesita imperiosamente volver a los triunfos de la mano de Miranda | Foto: Agencia Uno

"Es una muy mala decisión. Si los tienes que cambiar cada seis meses, es porque obviamente te equivocaste en la elección, no definiste bien el perfil, no le mostraste cuáles eran los requisitos para convertirse en el entrenador del primer equipo, entonces no era la persona adecuada", complementó.

"Si en seis meses lo logró obtener un modelo de juego ni pudo sacar al equipo del fondo de la tabla o no tener una identidad o pertenencia, obviamente que tienes que sacarlo, pero eso parte por una mala decisión", concluyó.