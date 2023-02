El reconocido escudero de Eduardo Bonvallet, Cristián Chico Peñailillo, se tomó un momento para criticar duramente la decisión de la Delegación Presidencial por no autorizar hinchas de Universidad de Chile ante O'Higgins.

Mucho se ha hablado en los últimos días acerca del malestar del hincha de Universidad de Chile por una 'supuesta' discriminación que han recibido en el último tiempo por parte de algunos clubes, tal es el caso de O'Higgins de Rancagua, próximo rival de los azules, encuentro que se disputará solamente con fanáticos locales en el Estadio El Teniente.

Esta decisión fue ratificada por el Delegado Presidencial de la Región de O’Higgins, Fabio López, quien explicó que las condiciones no están dadas en temas de seguridad. "No tenemos el contingente necesario de Carabineros de Chile para poder resguardar un partido históricamente desde el año 2021 ha sido complejo”, detalló el Delegado.

Los hinchas de la U no podrán estar presentes en el recinto deportivo de la Sexta Región | Foto: Agencia Uno

Fue en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube Todo Es Cancha, el periodista Cristian Chico Peñailillo se fue en picada en contra de la decisión de vetar a los hinchas del Romántico Viajero.

"Estos delincuentes que son un grupo minoritario tienen la escoba y hoy en la previa del partido nos encontramos con este papelón, realmente es un papelón que al fútbol chileno lo manden las autoridades regionales de Gobierno como el Alcalde o el Delegado Presidencial", indicó el comunicador.

"Me parece una pésima señal del Delegado Presidencial que se pega una voltereta triple hacia atrás, una pésima señal de Ohiggins que tiene que tener un poco de empatía con la U. Insisto, no estamos hablando que van a ir 5 mil delincuentes ¿Cómo no vas saber hacer un filtro y evitar que estos delincuentes vayan a la cancha?", sentenció.