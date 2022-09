Dos triunfos consecutivos, así comenzó el segundo interinato de Sebastián Miranda al mando de Universidad de Chile. Las victorias ante Palestino por el Campeonato Nacional y ante Universidad Católica por Copa Chile comienzan a ilusionar a una hinchada que tenía la moral en el piso.

Y es que los azules no encontraban el rumbo con el uruguayo Diego López al mando y veían como las posibilidades para salir del fondo cada vez eran más complicadas, pero con la llegada del ex ayudante de Nicolás Córdova a la banca azul ven una luz de esperanza.

Claudio Borghi, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, dio a conocer las grandes diferencias entre el trabajo realizado por el adiestrador nacional con el del charrúa.

"Lo de Miranda es un poco extraño, no por sus capacidades sino porque no es un técnico nuevo. Es un entrenador que estuvo fue ayudante de campo y vuelve a estar", comenzó diciendo el Bichi.

Miranda es pura alegría en su paso por la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "se ve que le ha otorgado una confianza a muchos jugadores desde el conocimiento general que tiene de ellos quizás un poco más de lo que tenía López, de tenerlos, de saber cómo llegarles y cómo tratarlos. Hay un cambio importante, muy importante y eso te habla bien de él".

"No ha hecho cosas extrañas y creo que ahí está la simpleza del trabajo de él, yo no vi a ningún jugador fuera de puesto y la pareja de centrales le da una consistencia que antes no tenía", cerró el ex DT de Colo Colo y la Selección Chilena.