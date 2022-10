Universidad de Chile revivió con el triunfo por dos tantos a uno contra Deportes La Serena en el Estadio La Portada y queda a muy poco de lograr la salvación definitiva.

Gran mérito del entrenador Sebastián Miranda, quien ha logrado recuperar a jugadores que no venían en un buen momento y que la escuadra azul los requería de manera urgente.

El periodista Coke Hevia dialogó con Bolavip y conversó sobre la actualidad de los laicos. A la consulta si con esta victoria siente que la U se salvó, el comunicador no dudó en dar su veredicto.

"Sí, están salvados porque Coquimbo, Antofagasta y La Serena son inferiores a la U, no descubro nada con esto. Han levantado con Sebastián Miranda, sí y han sostenido la campaña con dos cabros de 18 años", comentó el conductor de Pauta de Juego.

Hevia siguió argumentando la situación de los jóvenes valores y también tuvo palabras para el actual estratega. "Es normal que ellos se caigan un poquito. Transferencia de por medio de Osorio, Assadi no salió nunca más y es el que se hace cargo del equipo y de repente se caen un poquito, pero se salvó porque ordenó la casa Miranda".

Hevia resalta lo importante que ha sido con sus goles Junior Fernandes (Agencia Uno)

Pero, la situación no quedó ahí y para él es necesario que Azul Azul traiga a un entrenador. "Igualmente tienen que traer un técnico. Es un plantel que alcanza para esto que es quedarse en primera división, pero hay jugadores que no están a la altura de la U. ¿Se salvó? yo creo que sí, con un gran trabajo de Miranda, pero de todas maneras tienen que traer otro técnico. Podría ser la misma figura de Católica con Paulucci o sea, que Miranda sea parte del cuerpo técnico, pero deben traer otro entrenador y sobre todo muchos jugadores a la altura de la U, insisto" sostuvo el comunicador.

Finalmente tuvo conceptos para Junior Fernandes, el héroe de los últimos partidos en la U. "Me pasa que somos tan poco futbolizados que le caemos a uno y lo matamos, lo recordamos por esa bicicleta en Perú ¿Ha jugado bien en la U? No tanto, tampoco es para volverse loco, pero ha jugado mil veces mejor que Ronnie Fernández y nadie dice nada. Y Palacios hace muchos goles, pero el de los goles importantes es Junior. Le caemos de más, no ha sido una tremenda figura, pero tampoco es el tronco con patas cuadradas que quieren hacer ver" concluyó Hevia.