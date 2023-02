Al periodista Jorge "Coke" Hevia se le vino a la mente el nombre de ex volantes de contención de Universidad de Chile y criticó la falta de personalidad de los que están ahora en el plantel.

Coke Hevia dispara contra los volantes de la U de Chile: "En la U no tienes un 'pato malo', uno que le ponga un viaje a otro jugador"

Mauricio Pellegrino está contra las cuerdas en la Universidad de Chile. El estratega argentino llegó al Romántico Viajero para hacer olvidar las malas últimas temporadas del elenco universitario, pero lo cierto es que no ha podido encontrar el rumbo.

Dos derrotas y una victoria es el saldo del cuadro bullanguero en el Campeonato Nacional, resultados que tienen a los hinchas preocupados y mirando a la parte baja de la tabla de posiciones.

La U de Pellegrino quiere volver a abrazarse | Foto: Agencia Uno

El conductor del programa Pauta de Juego, Jorge Coke Hevia, recordó el paso de varios ex volantes azules y dejó en claro que esta nueva U no tiene a un jugador con una característica en particular.

"Cuando uno ve el volante de contención de la UC es Ignacio Saavedra que es muy del estilo de la Católica, que muchas veces uno extraña algo que tiene el volante de Colo Colo como es la presencia o un 'pato malo' como Esteban Pavez. En la U, no tienes ni siquiera uno de esos, uno que sea bravo", mencionó el comunicador.

"¿Dónde está Lucho Musrri? En su mejor momento estaba Felipe Seymour y Colocho Iturra, después estaba el Chino Martínez, luego Lorenzo Reyes . La U necesita alguien que le ponga un viaje y que te encare, que se entienda que no estoy pidiendo que se agarren a patadas", cerró.

Hay que tener presente que los azules saltarán al terreno de juego este sábado 11 de febrero, cuando enfrenten al siempre y complicado Magallanes en el Estadio La Portada de La Serena.