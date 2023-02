Uno de los temas más polémicos en las últimas horas es el precio de las entradas que puso a disposición la Universidad de Chile para su trascendental encuentro ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional, el cual se disputará en el estadio Santa Laura.

“La verdad es que el precio de las entradas se fijó a principios de año y ese es el precio que vamos a cobrar. En este momento esos son los precios de las entradas”, dijo Michael Clark, presidente de Azul Azul, tras la victoria ante Curicó Unido.

Pese a que en tres horas los fanáticos del Bulla agotaron casi practicamente todas las entradas, esto no fue impedimento para que desataran su furia en contra de la concesionaria por los altos valores de los tickets: la galería, por ejemplo, cuesta 11 mil pesos, y la entrada más cara alta a 110 mil pesos.

Estos son los precios de la entrada para ver el partido entre la U y La Calera | Foto: Puntoticket

En el programa Pauta de Juego, el periodista Jorge Coke Hevia alzó la voz sobre este tema y se fue en picada en contra de la determinación de la concesionaria que maneja los hilos de la institución laica.

"¿Es el Real Madrid? ¿Qué le pasa a Azul Azul? Con este tipo de medida me parece que no les interesa que vaya la gente al estadio. Es increíble, como abusan del compromiso del hincha, del aguante que le meten y todo", remarcó el profesional de las comunicaciones.

"En este momento tienes que considerar que tu marca no es la mejor. No abusen porque en el hincha de la U es el más nómade de todos, lo viene pasando mal y ahora que está la cosa bien me tiras arriba los precios", concluyó el reconocido comunicodor radial.