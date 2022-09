Álvaro Brun no ha podido tener mayor protagonismo desde la llegada de Sebastián Miranda y ante Universidad Católica no estará en la lista de citados para afrontar el Clásico Universitario.

¿Cortado? Álvaro Brun vuelve a no ser citado por Sebastian Miranda y se pierde el Clásico Universitario

Todo parecía que iba viento en popa para Álvaro Brun en las últimas semanas tras sumar minutos importantes en los últimos compromisos de Universidad de Chile, pero las expulsiones le jugaron una mala pasada al charrúa.

Destacar que el ex capitán de Montevideo City Torque se perdió los encuentros ante Colo Colo (derrota por 3 a 1) y ante Universidad Católica en el Estadio Nacional (derrota por 3 a 0) por suspensión de tarjetas rojas, para luego disputar 90 minutos ante Coquimbo Unido en el último partido de Diego López al mando de la U.

Lo cierto es que el futbolista uruguayo perdió terreno con la salida de su compatriota y con la llegada de Sebastián Miranda, por lo que tuvo que apoyar a sus compañeros ante Palestino desde las gradas.

Pero, ya es un hecho que el mediocampista de 35 años no sería del gusto del novel entrenador, por lo no estará presente en la lista de citados que disputarán el Clásico Universitario ante la UC por los cuartos de final de la Copa Chile.

Brun en la cuerda floja en la U para la próxima temporada | Foto: Agencia Uno

En total, el nacido en la capital de Uruguay ha disputado 12 partidos y ha anotado tan solo un gol con la camiseta del Romántico Viajero desde su llegada en febrero de 2022.

ver también Fuentealba, la otra joya de la U que dislumbra con dos goles en la Roja Sub 20

Recordar que la U recibirá este domingo a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura a Universidad Católica y tres días más tarde se volverán a ver las caras por la vuelta en un estadio por confirmar