El mercado de pases en el fútbol chileno continúa teniendo movimiento de cara al próximo Campeonato Nacional. Los clubes como Universidad de Chile han confirmado la incorporación de Ronnie Fernández como su primera incorporación para la siguiente temporada.

Otro de los nombres que ha surgido como uno de los rumores para sumar a la institución considerando que nuevamente surge como opción el centrocampista Luis Jiménez, para sumar en la mitad de cancha de cara al próximo certamen.

No obstante, respecto a que su pareja María José López daba a conocer la opción de que nadie se ha contactado con su marido desde la institución universitaria, apuntando a que se ve lejos la oportunidad de que el centrocampista pueda vestirse con la camiseta azul.

“Luis está libre así que él decidirá (Como siempre...) aunque lo dudo, porque si no me equivoco es el único equipo que no lo ha llamado”, fueron las palabras que entregó al respecto ante la pregunta de uno de sus seguidores en las redes sociales.

Luis Jiménez actualmente se encuentra disfrutando de sus vacaciones para con un futuro incierto a la respectiva de que no tiene su futuro asegurado en el certamen nacional.