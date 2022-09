La 'final del mundo' entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido del próximo miércoles tendrá a los azules luchando por no quedar en los últimos lugares, instancia por la cual Cristián Caamaño le pide a Diego López que utilice la máxima experiencia posible y deja en el banco a joyas de la cantera como Mauricio Morales y Bastián Tapia.

Universidad de Chile está a poco más de 48 horas de jugarse una verdadera final en el Campeonato Nacional 2022, toda vez que los azules se tengan que desplazar hasta Valparaíso para enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 24.

Para el compromiso ante los piratas, el técnico Diego López está con la soga al cuello y el único resultado que le sirve es ganar. Una derrota y una victoria de Deportes La Serena ante Universidad Católica podría dejar al cuadro azul en el sótano de la tabla de posiciones.

Sobre la “final del mundo” que se avecina en la Región de Valparaíso, Cristián Caamaño se refirió en la edición AM de Deportes en Agricultura, donde apuntó a dos juveniles que no pueden ser titular a su criterio y de la importancia del compromiso.

La U quiere volver a los abrazos ante Coquimbo Unido. | Foto: Agencia UNO

“Para la U es un partido de vida o muerte como se decía antiguamente, pero más allá de la muerte o de la vida, esto es jugar bien y la U está en deuda desde que llegó Diego López. La gran incógnita es qué U nos vamos a encontrar en un momento tan delicado”, arrancó diciendo.

Caamaño apuntó a dos jugadores azules: “Después de lo que ocurrió en el clásico con Universidad Católica, está claro cuáles son los chicos que tiene que guardar y cuáles no. Mauricio Morales no está para ponerse una camiseta de titular, Bastián Tapia tampoco está capacitado para enfrentar un partido con tamaña presión”

“Me imagino que Álvaro Brun será titular en la zaga con Nery Domínguez, poner experiencia y tratar de sumar años, de tratar de manejar esta presión que estos futbolistas tienen curtida. No te garantiza que jueguen mejor, pero no puedes ir a la guerra con chicos”, avisó en el cierre.

Azules y piratas se verán las caras en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso este miércoles a las 15:30 PM de Chile continental, en donde Universidad de Chile necesita desesperadamente llevarse los tres puntos devuelta al CDA.