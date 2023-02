El periodista Cristián Caamaño tildó a la Universidad de Chile de un equipo "muy tibio, que le falta ritmo y que no tiene muchas ideas".

Los detalles volvieron a condenar a la Universidad de Chile, que no pudo sacar nada positivo de su visita al Estadio Municipal de La Cisterna, donde terminaron cayendo por un categórico 2 a 0 ante Palestino tras las anotaciones de Misael Dávila y Bruno Barticciotto.

Los azules no levantan cabeza en el Campeonato Nacional y suman dos derrotas, las cuales tienen a los hinchas del conjunto bullanguero preocupados de lo que pueda acontecer en un futuro cercano.

El Romántico Viajero sigue en caída libre en el torneo nacional | Foto: Universidad de Chile

Cristián Caamaño, periodista de Deportes Agricultura y ESPN Chile, dialogó con Bolavip Chile tras el encuentro y explotó contra Mauricio Pellegrino.

"Primero, pasa porque jugó mejor Palestino el segundo tiempo. La U sigue siendo un equipo donde no se establece un sello ¿Qué quiere Pellegrino? Uno todavía no distingue una marca de Pellegrino en este equipo, sigue siendo un equipo muy tibio, un equipo que le falta de ritmo y que no tiene muchas ideas. El nerviosismo de la primera fecha hoy volvió a reflejarse acá", sostuvo.

En la misma línea, remarcó que "hay que ser alardistas. Yo creo que el hincha de la U tiene que ser alardista y tiene que estar atento porque ni con Santiago Escobar, ni con Diego López arrancó tan mal. Me parece si no hay un cambio de timón, esto puede terminar mal.

"Lleva dos meses y todavía ningún hincha de la U puede decir que este equipo va a dar más alegrías que tristezas", cerró.