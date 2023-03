Universidad de Chile vive un gran presente en el Campeonato Nacional 2023. El conjunto universitario marcha en una expectante tercera posición, a tan solo un punto de Universidad Católica, por lo que los ánimos de los hinchas y dirigentes azules están por las nubes.

“Estamos contentos, confiados, muy tranquilo, es el fruto del trabajo que se ha hecho. Contamos con un buen plantel y un técnico de lujo. Cuando uno trabaja de manera seria y honesta, las cosas se dan (…) No se había visto en Chile un entrenador de la talla de Mauricio Pellegrino, está haciendo jugar cada vez mejor al equipo“, dijo esta mañana el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Clark estuvo presente en el lanzamiento de la nueva camiseta de la U | Foto: Universidad de Chile

A uno que no le cayeron tan bien las palabras del mandamás de la concesionaria que maneja los hilos del club universitario fue a Cristián Caamaño, periodista de Deportes Agricultura, quien en el programa de este miércoles le dedicó unas palabras al ingeniero comercial.

"Ahora, no le queremos faltar el respeto a nadie pero hace tiempo que no llegaba un entrenador...¿Cómo pero Holan no tenía este estatura? ¿Quinteros venía del fútbol boliviano? Eso es faltarle el respeto y agrandarse. Si tú mismo estás diciendo que no quieres faltarle el respeto, de inmediato dices que tenemos un técnico que... Viejo, le estás faltando el respeto a todos los demás entrenador que si tienen esa misma categoría", afirmó el profesional de las comunicaciones.

"Tiene que haber un coach en la U. Están pintados adentro en comunicaciones ¿Cómo no le explican?", sentenció el reconocido comunicador.

Recordar que la U saltará nuevamente al terreno de juego este jueves 2 de febrero, cuando en el Estadio Santa Laura enfrente a Unión La Calera por la fecha 7 del Torneo Nacional.