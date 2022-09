Un triunfo revitalizador, eso es lo que logró Universidad de Chile en su visita a Palestino por la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional, gracias a las anotaciónes de Franco Pardo en contra y el primer gol como profesional de Lucas Assadi.

Y es que los azules se volvieron a abrazar tras 75 días, cuando los dirigidos por ese entonces Diego López derrotaron a Unión La Calera.

Cristián Caamaño, comentarista de Deportes Agricultura, analizó lo que fue el trascendental encuentro ante los árabes y alabó la labor del actual adiestrador interino de la U.

"Lo que parecía casi imposible con López, bueno Miranda le encontró soluciones a un equipo que más allá de esa ráfaga que tuvo Palestino tras encontrar el 2 a 1 no sufrió demasiado, tuvo algo más si Osorio hubiese tomado mejores decisiones, pero en líneas generales tuvo la madurez para poner la pelota en el congelador", partió diciendo el reconocido comunicador.

Miranda agarró el fierro caliente y sacó adelante la tarea | Foto: Guillermo Salazar

"¿Qué se puede decir de un equipo que no ganaba desde dos meses y medio? Que saca un partido increíble con dos goles afortunados, pero haciendo mejores cosas que en el ciclo anterior. Miranda debió haber tomado este equipo hace mucho tiempo, yo incluso dije que porqué él no se quedó después de los cuatro partidos que dirigió, pero apostaron por López y las apuestas no resultan", agregó.

"Miranda tuvo tres victorias en cinco partidos ¿Qué más se puede decir? Lo mejor para la U es el resultado, lo peor es como se jugó pero si tuvo cosas mejores en cuanto organización, en cuanto a elaboración, en cuanto a mecanización de movimientos, por eso se justifica esta victoria", sentenció.