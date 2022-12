El periodista de ESPN asegura que si bien es cierto la U tiene dos buenos proyectos, no han logrado consolidarse y no son prenda de garantía para una nueva campaña en primera división.

Cristián Caamaño es lapidario y le manda mensaje a Mauricio Pellegrino: "La U no se puede dar el lujo de no tener un lateral izquierdo de experiencia por tercer año consecutivo"

Universidad de Chile está a una semana de hacer su debut en la temporada 2023 cuando visite a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, lo que será el primer partido de Mauricio Pellegrino en el banco de los azules.

La U se ha reforzado, pero según el periodista de ESPN y Radio Agricutura, Cristián Caamaño, los azules siguen teniendo un talón de Aquiles: el puesto de lateral izquierdo.

En conversación con Bolavip, el profesional de las comunicaciones cree que "mucho se habla de que la U es el equipo que mejor se ha reforzado, muchos jugadores en posiciones claves, pero es llamativo que después de dos años donde la U no pudo consolidar a un lateral izquierdo, la franja defensiva de ese sector siga huérfana".

Agregando que "es increíble que con los bajos rendimientos de José Castro y Marcelo Morales se pretenda dar un salto de calidad sin un lateral izquierdo experimentado, el diagnóstico quizás es que priorizaron otras zonas del campo de juego, pero no existe ningún lateral izquierdo en el plantel que de garantías al revés del sector derecho donde hay dos jugadores con experiencia".

Cristián Caamaño pide un lateral izquierdo para la U (Radio Agricultura)

En esa misma línea advierte que "uno cree que viendo los partidos amistosos de pretemporada, Mauricio Pellegrino se dará cuenta que ni Castro ni Morales pueden soportar una campaña de primera división, porque podrán ser buenos jugadores de recambio, jugadores subtitutos, pero en ningún caso titulares en la U".

Para Caamaño su análisis no es antojadizo, porque "lo demostraron en la cancha, no es que uno les quiera cargar una mochila por ser jóvenes, simplemente cuando fueron titulares, ninguno de los dos dio seguridad y la U no se puede dar el lujo de no tener un lateral izquierdo de experiencia por tercer año consecutivo".