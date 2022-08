Universidad de Chile hizo un partido para el olvido ante Universidad Católica y terminó cayendo por 3-0 ante el vigente tetracampeón del fútbol chileno, resultado que complica en demasía a los azules en la parte baja de la tabla y más tomando en cuenta el triunfo de Deportes Antofagasta ante Ñublense que dejó a la U antepenúltimo y a un punto del descenso.

El planteamiento de Diego López para enfrentar el Clásico Universitario no dio resultado y el conjunto dirigido por Ariel Holan siempre se vio mejor parado en el campo de juego. Con la derrota, los cuestionamientos al uruguayo volvieron tras una campaña verdaderamente para el olvido.

Quien tuvo una mirada crítica para el partido de la U fue Cristián Caamaño en ESPN, quien le dio a López por la inclusión de un jugador: “Uno de verdad cuando ve la campaña de la U dice: hay jugadores que han rendido, otros que no y unos que derechamente no fueron aporte, como Jeisson Vargas. Cuando López dice que vio mejor el equipo con él uno se pregunta qué ve”, dijo.

Caamaño cree que López no sabe dónde está parado. | Foto: Agencia UNO

“Si hay un jugador que este año no marcó diferencias por muchas causales, no era para jugar el partido más importante. Te estás jugando tu continuidad, tenías la posibilidad de perder otro clásico en un mes y de perder feo con Católica. Perdiste por primera vez en este siglo los 4 clásicos en un Campeonato, te juegas mucho e improvisas. Cuando improvisas es que ya se perdió el rumbo”, complementó el comunicador.

Caamaño advierte confusiones por parte del ex entrenador de Peñarol en la U: “Es no entender lo que está pasando en la U. Diego López dice que no podía hacer nada ante un equipo tan superior, pero ante Colo Colo dijo que eran partidos aparte, que no importa como llega uno o el otro. Hoy día reconoce que fue superior y antes vendes la pomada y endulzas el oído”.

En el cierre y fiel a su estilo, Cristián Caamaño cree que la suerte de Diego López está echada y no ha estado a la altura del desafío: “Él no sabe dónde está parado, perdió el rumbo y le quedó grande la U”, remató.