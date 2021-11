A Universidad de Chile se le acaba el tiempo y a medida que pasan las fechas, es un hecho que ha dilapidado su cuenta de ahorro y a falta de un partido para el término del Campeonato Nacional, tiene al Fantasma de la B soplándole la nuca.

En efecto, la U no gana y tampoco hace goles, situación que ha llevado a la escuadra azul a tener la posibilidad real -incluso- de irse directamente a Primera B en la próxima jornada.

Bolavip conversó con el periodista Cristián Caamaño, que punzante como se le caracteriza, afirma que "el principal problema con Cristián Romero es que le transmitió su miedo a los jugadores, ahí está la gran traba que tiene la U en la recta final del Campeonato".

Agregando que "Él (Romero) no ha sabido transmitir un mensaje positivo y seguro y de que esto se resuelve siendo protagonista, ganando los partidos, él cree que empatando y siendo sólidos en defensa, la U va a terminar salvándose y se va a dar cuenta al final del Torneo que esto no va a ser suficiente".

Caamaño intenta ser más realista que negartivo y asegura que "lo más probable es que bajo esa lógica de Romero la U va a terminar descendiendo o tendrá una posibilidad grande, esperando los otros resultados, como mínimo jugar la Promoción".

El periodista de ESPN además le pega un último palito al DT de Universidad de Chile, respecto a cómo planteó el duelo ante Cobresal.

"Tuvo dos semanas para preparar un partido y no avanzó ni un centimetro, se conformó con defender su arco y sobrevivir, y cuando tratas de sobrevivir con tan pocas armas, evidentemente no te va a salir bien, no vas a ganar", cerró.