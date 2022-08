Lucas Assadi es uno de los grandes proyectos de Universidad de Chile y del fútbol nacional pensando en el futuro. Sin embargo, esto no es nuevo para quienes lo conocen desde hace algunos años quienes ya veían en él muchas condiciones a tan temprana edad. Tal es el caso del ex técnico de la selección sub 17, Cristián Leiva.

Con tan solo 18 años, Lucas Assadi ya es titular en Universidad de Chile, el técnico Diego López ya lo considera en su once estelar y junto a otros elementos jóvenes de la U han debido llevar el peso de una campaña un tanto irregular, pero que para ellos ha sido muy importante para sus carreras.

El nacido en Puente Alto desde pequeño destacó como un jugador distinto, irreverente, talentoso y así lo demostró a todos sus profesores que tuvo en el Centro Deportivo Azul siendo uno de los que siempre llamó la atención por sus condiciones futbolísticas, pero por sobre todo de personalidad.

Uno que lo tuvo desde niño en el área formativa fue Cristián Leiva. El conocido Flaco, recuerda como fueron los primeros años de Lucas en la U. "A Assadi lo conozco desde niño, estuvo en la Sub 8. Remplacé a la profe Isabel Berríos y lo dirigí en un partido. Conocíamos a todos los jugadores y Lucas un jugador muy especial, desde niño por sus características siempre destacó, realmente por sus capacidades individuales. Un jugador que en el uno contra uno es muy hábil, atípico y de unas características especiales", reconoció el ex técnico de Deportes Iquique.

Prueba de aquel conocimiento, Leiva no dudó en convocarlo el año 2019 a la Copa del Mundo Sub 17 que se disputó en Brasil, a pesar que recién tenía 15 años. "Y es por eso que lo llevo al Mundial, porque siempre he creído que él, es un proyecto para el fútbol chileno, tiene características futbolísticas que no tienen los demás y que lo hacen diferente", enfatizó.

Para el Flaco Leiva, Lucas Assadi tiene todo para triunfar (Agencia Uno)

Además, algo que el Flaco recalca es el apoyo de los cercanos de Lucas, algo fundamental en su crecimiento profesional. "Siempre estuvo acompañado por su familia, que lo apoya y él siempre ha estado enfocado en ser un deportista de élite. Uno no tiene dudas en jugadores que no solo van a llegar, si no que van a ser internacionales. Tiene que tener muchas cualidades, no solo técnica y táctica, si no de personalidad y eso Lucas lo tiene".

Finalmente, Cristián Leivo sostiene que "uno acompaña a los jugadores en ciertos momentos y uno trata de aportar. En lo técnico no hay duda, ni ahora ni antes y ya todos los conocen. Afortunadamente tengo comunicación con él y con muchos jugadores, porque el acompañamiento que uno les da debe ser permanente. Trato de colaborar en su formación y en su etapa de alto rendimiento que ellos están casi llegando a eso pero le falta todavía, tiene conciencia de eso. Creo que va a ser o ya es el proyecto para el fútbol chileno", cerró.