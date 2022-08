Universidad de Chile comienza a dar vuelta la página de la igualdad ante Unión Española por el Campeonato Nacional y durante esta jornada los pupilos de Diego López retornaron a los entrenamientos pensando en lo que será el trascendental duelo ante Curicó Unido.

Pedro Morales, ex futbolista del Romántico Viajero, contestó el llamado de Bolavip Chile y habló sobre el momento que vive la institución laica.

"Yo creo que hay que ser más cauto con el momento que está viviendo la U, sin dudas. Quizás regular un poco el mediocampo y la defensa, las cuales han sido las posiciones más criticadas. Los más chicos han sido cuestionados pero no tienen muchas responsabilidades", aseguró Pokegol.

Agregando que "yo me la jugaría con un delantero, es mucho mejor que con dos. Lo cierto es que puedes tener mucho volumen de juego pero si no viene de atrás la pelota bien armada, esos dos delanteros no van a hacer goles y no le van a llegar balones, yo veo más factible jugar con un delantero".

Si bien la U no pudo quedarse con los tres puntos, los hinchas se ilusionan con el juego mostrado ante los "hispanos" | Foto: Agencia Uno

Además, tuvo palabras para dos figuras emergentes del elenco universitario: Lucas Assadi y Darío Osorio. "Son los que más me gustan. La otra vez puse un comentario en mi Instagram que cómo le daban 10 minutos Assadi y ahora está jugando, hay que hacerlo jugar y no importa que falle en el rendimiento, lo mismo con Osorio y en algún momento van a explotar. Osorio tiene unas tremendas condiciones, una gran zancada, se mete por los costados, hace diagonales y le queda para su pierna hábil. Son chicos que tienen que seguir jugando y en algún momento le van a traer réditos a la U", remarcó el ex mediocampista ofensivo azul.

ver también Poli alaba la osadía de López y destaca el trabajo de dos jugadores de la U

"Los hinchas de la U esperamos todos que mejore, pero creo que hizo un buen partido y ojalá salga de este momento crítico en el cual está", cerró.