¡Alerta Roja en Universidad de Chile! Álvaro Brun no entrena y preocupa de cara al duelo frente a Curico Unido

No hay semana en que Universidad de Chile no se libere de algún inconveniente y este miércoles uno de sus titulares no entrenó en el CDA. Álvaro Brun tuvo que restarse de la práctica de esta jornada y preocupa de cara al partido frente a Curico Unido.