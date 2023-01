Siempre ha sido un tema la capitanía en Universidad de Chile, donde los hinchas azules en varias oportunidades han apuntado a que Cristóbal Campos debe llevar la histórica jineta por ser formado en casa.

Algo que el propio portero asegura que todavía no ha llegado el momento para hacerlo realidad, lo que se mezcla por la complicada situación que está viviendo con el peso de exigentes temporadas.

"No he querido asumir un rol como muchas veces se ha hablado de la capitanía. Siento que no estoy preparado por las situaciones que me pasaron el año pasado, de altos y bajos que no quiero entrar en detalles porque han sido evidentes", comentó en la pretemporada en La Serena.

Campos tendrá que pelear por el puesto de titular en la U. Foto: U. de Chile

Para el arquero, la situación de ser el capitán de la U, también requiere de experiencia y de un compromiso, el que, por sus problemas, no ha podido asumir en muchas oportunidades, por lo que se está enfocando en recuperar el tiempo y demostrar que está en condiciones de ser un aporte al club.

"Todo lleva su debido tiempo, me da la tranquilidad de mejorar al 100 por ciento entrenando y rendir para ser un aporte en la U, que es lo que me importa", enfatiza.

En ese sentido, destaca a los profesionales que lo están apoyando para poder superar situaciones que lo han aquejado hace más de un año.

"Cuento con Carolina Delmónaco (psicóloga de la U), por fuera también con un psicólogo y un psiquiatra. Tengo muchas ganas de estar acá, estoy buscando todas las soluciones posibles para mantenerme bien. Quiero entrenar, jugar y ganar", finaliza.