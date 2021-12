Los dirigentes de la Universidad de Chile siguen planificando y conformando lo que será el plantel de cara a la temporada 2022. Fue durante las últimas horas que apareció la información que el portero Cristóbal Campos estaba cada vez más lejos de seguir en el conjunto laico, todo por motivos económicos.

Pero, fue el mismo jugado que salió en su cuenta de Instagram a desmentir dicha información y aclaró que sigue en conversación con Luis Roggiero y compañía para permenacer en el Romántico Viajero para el próximo Campeonato Nacional.

"Una locura, falso. Disculpa a todos los realmente de verdad. Cuando sea el momento trataré de aclarar todo como corresponde y no por este medio. Duele tener que ver un montón de cosas, pero nadie saldrá al frente por mi y tampoco es algo que espero, Sigo preparando mi 2022 para estar a la altura de lo que significa representar a mi querida U", afirmó el meta azul.

"No hay que temer a nada ni a nadie cuando lo único realmente importante es la entrega día tras día, porque el tiempo pasa y no se recupera, no por un papel. El día que no sea así, soy bastante autocrítico para tomar decisiones. Aguante la U. Seguimos con todo", sentenció.

Recordar que el arquero de 22 años tuvo que disputar el heroico compromiso de la salvación del descenso con una victoria 3-2 ante Unión La Calera en Rancagua.

Se espera que en las próximas semanas existan novedades de cara al arco azul y habrá que esperar si uno de los grandes proyectos seguirá en el conjunto estudiantil o finalmente partirá a otro club.