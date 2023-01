Luego de la salida de varios jugadores de cara a la temporada 2023, Universidad de Chile oficializó la llegada del portero Cristopher Toselli, quien deberá pelear un puesto de titular con los jóvenes Cristóbal Campos y Pedro Garrido.

Pero no todo es color de rosa, esto porque un ex compañero criticó el paso del jugador de 34 años a la U y se trata de Nicolás Castillo. "En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”, apuntó el ex América de México recordando una reconocida frase del escritor Eduardo Galeano.

El nuevo guardameta azul fue presentado este martes de manera oficial en conferencia de prensa, y se refirió a está polémica frase del ex seleccionado nacional.

"Con respecto al Nico, no me quiero desgastar respondiendo a lo que publicó. Lo conozco hace mucho tiempo, fuimos compañeros y lo conozco", comenzó diciendo Toselli.

"Yo si quiero referirme es más a las cosas positivas y muchos ex compañeros han hablado de mí y han dicho de la buena onda y de lo profesional que soy, pero como solo me preguntaron del Nico, me gustaría recalcar este tipo de cosas porque ellos entienden que es una profesión, un trabajo y uno tiene que dar el cien por ciento en el lugar que uno tiene que estar", aladió.

"No quiero entrar en polémica pero hay que referirse a la buena onda de los jugadores, al Nico lo conozco y hasta lo estaba casi esperando y le tengo mucho cariño y no va a cambiar eso", cerró.