Daniel Navarrete el nuevo lateral de Universidad de Chile: "Por mí no jugaría más en la juvenil, no porque no me guste, sino porque quiero estar en el plantel"

Uno de los primeros problemas que tuvo Sebastián Miranda apenas reemplazó a Santiago Escobar en el banco de Universidad de Chile, fue el reemplazar al titular derecho Yonathan Andía, el que había sido expulsado en la derrota ante Audax Italiano.

Pese a que era Simón Contreras el que venía alternando en esa posición, el entrenador interino azul se jugó por Daniel Navarrete, defensor que conocimos cuando la U fue con la patrulla juvenil a jugar con San Lorenzo cuando una ola de Covid-19 azotó al plantel azul.

El joven jugador sufrió una lesión que lo tuvo casi todo el 2021 sin competir y en la actual temporada lleva la jineta de capitán en la sub21 que dirige Esteban Valencia. En conversación con Rincón del Bulla, el lateral cuenta su experiencia.

“Es frustrante, por mí no jugaría más en la juvenil, no porque no me guste, sino porque quiero estar en el plantel, pero cuando no se puede siempre lo hice con la mejor disposición. El profe Valencia me puso de capitán y trato de ayudar a mis compañeros con mi poca experiencia y tratar de marcar diferencias”, afirmó.

Daniel Navarrete Candia abrazando a sus compañeros en el triunfazo de la U ante Deportes La Serena (Mirko Penha)

Respecto a su titularidad en el primer equipo, Navarrete cuenta que “durante la semana un poco ansioso porque sabía que me podía tocar. Hace tiempo venía esperando la oportunidad de jugar de titular, de poder demostrar para lo que me he entrenado siempre. Cuando entré a la cancha me sentí bien, mis compañeros me dieron la confianza”

Sobre las indicaciones que le dio Sebastián Miranda, el lateral confiesa que “el profe Miranda se enfocó en darme confianza, es súper importante, uno juega mejor. Me dijo que atacara harto, obviamente que me preocupara primero de defender pero que tratara de pasar, que por la banda podrían salir los goles”.