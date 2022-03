El Tenor del Pueblo cree que Universidad de Chile desde ahora hasta la nueva ventana de fichajes debe intentar sumar de a un punto e intentar ganar los partidos que pueda. "No van a ser incorporaciones, van a tener que ser refuerzos", dice sobre la búsqueda de nuevos nombres a mitad de temporada. Además aconseja al presidente de Azul Azul asesorarse de buena forma para enmendar el rumbo deportivo.

Danilo Díaz advierte a Michael Clark en Universidad de Chile: "Asesórate bien, si no te vas a ir al descenso"

Danilo Díaz analizó el panorama de Universidad de Chile tras sus primeros seis partidos en el Campeonato Nacional 2022 con dos triunfos, tres derrotas y un empate, el de esta noche 1-1 ante Curicó Unido en el estadio Santa Laura por la séptima fecha del torneo. El Tenor del Pueblo se refirió la conformación del plantel del Romántico Viajero.

"Este es un plantel que está mal estructurado, mal conformado, donde los rendimientos individuales responden a lo que son estos futbolistas, no se puede pedir milagros. Los jugadores tienen ciertos niveles, lo que han ofrecido estos jugadores está dentro de la media, ¿Cuál es el punto? Con la presión que significa jugar en un equipo grande como Universidad de Chile, con lo que representa esta camiseta, con lo que significó tener toda esta cantidad de gente en el estadio, yo no sé si estos jugadores habían jugado en esas condiciones, es otra cosa ser jugador de equipo grande", dice el periodista en Radio ADN.

El comunicador proyecta lo que viene para el equipo de Santiago Escobar: "Ha jugado seis partidos, le queda seguir en esta primera rueda, la idea a esta altura es tratar de sumar de uno, poder ganar cuando se pueda, intentar seguir sumando para ver qué refuerzos llegaran".

En cuanto a refuerzos envía un mensaje al presidente de Azul Azul, Michael Clark: "Ahí un poco de pudor los empresarios que han estado trabajando, no metan más cachos. Clark asesórate bien, si no te vas a ir al descenso, si no la U se va al descenso, con este nivel".

Respecto al tema de sumar más jugadores a mitad de temporada, añade otra reflexión: "Tendrá que salir a buscar Universidad de Chile, ahora no van a tener que ser incorporaciones, van a tener que ser refuerzos. A los representantes, a los que han estado cerca de la conformación del plantel, no metan más cachos".

El análisis del partido

Danilo Díaz comentó lo futbolístico de la igualdad 1-1 de la U en Independencia: "El problema de Universidad de Chile es que sigue sin tener una idea clara y plasmarla esa en el terreno de juego. Es un equipo que no juega por afuera y no tiene como llegar. Utiliza a Ronnie Fernández de centrodelantero, abre un poco a Cristián Palacios, por ahí no llega", expresó.

"Los marcadores de punta que vienen de atrás, están lejos de ser los laterales que fue Andía en La Calera. El muchacho Morales y hoy día Castro tampoco han demostrado ser jugadores que puedan pasar por los costados. y generar riesgo", complementó.

El profesional también consideró que el equipo visitante bajó respecto a la goleada 5-0 ante O'Higgins: "El principal problema lo tiene a la hora de defender. Defiende mal la U, hoy día Curicó lo apuró y casi le gana en la pelota final. No tuvo una buena noche Holgado, Castro, fueron dos que anduvieron bien contra O'Higgins, hoy carecieron de movilidad, no estuvieron finos, el equipo lo sintió y por eso no llegaron, pero cuando se atrevió Curicó, cuando vio que el partido se le iba, consiguió el empate y estuvo más cerca".

También analizó a los centrales: "Hay un problema, a la U le quema la pelota, le quema mucho la pelota a los jugadores, se saltan la mitad de la cancha. Carrasco e Ignacio Tapia, pases al arquero, pases entre ellos, pero no hay capacidad para meter un pase rasante, fuerte, arrastrado para los mediocampista, buscar con un cambio de frente a un lateral que se proyecte, eso no lo vemos en Universidad de Chile".

El tenor tuvo un comentario para el mediocampo: "Los volantes no se muestran para avanzar, no se muestran perfilados para recibir, siempre el pase corto hacia el costado, la U no ataca, avanza, son dos cosas muy distitnas en el fútbol, una cosa es avanzar por inercia porque el rival sabe que tienes problemas y te espera. Cuando los rivales lo van a buscar como pasó con Colo Colo y en este estadio con Antofagasta, lo pasa mal la U".

"Estos jugadores podrían andar bien en Universidad de Chile si tuvieran otros futbolistas al lado, de la envergadura de Ronald Fuentes, de Rogelio Delgado, Waldo Ponce, que hacen bueno al discreto, que lo levantan, pero en la mitad de la cancha ninguno es un jugador para Universidad de Chile, esa es la realidad", añadió.

"Si estos jugadores tuvieran al lado un Charles Aránguiz, un Marcelo Díaz de la etapa que se va de Universidad de Chile, jugadores de ese nivel, como Víctor Hugo Castañeda o como el Leo Rodríguez en su momento, esos jugadores mejoran a los que están al lado, los hacen mejores, los potencia. El problema de Universidad de Chile es que no tiene nadie que potencie a los otros. Al final el equipo termina siendo las ganas, el deseo, el espíritu de Ronnie Fernández que se juega la vida en cada partido, pero con eso no te alcanza", finalizó.