Universidad de Chile perdió por 2-0 ante Palestino en La Cisterna. El equipo de Mauricio Pellegrino no mostró avances respecto a la victoria de la semana pasada frente a Unión Española. Sin duda, los fanáticos del Romántico Viajero están preocupados, ya que el equipo no mostró mucho más y comienzan las primeras críticas al DT estudiantil. El comentarista Danilo Díaz cree que el equipo mágico extravió su juego.

El equipo estudiantil se generó pocas llegadas de peligro. Un par con Cristián Palacios y algún remate de Assadi. El Tenor del Pueblo, en Radio ADN, desmenuzó el partido de los azules y el periodista no quedó nada contento la actuación de los estudiantiles.

"El problema de la Universidad de Chile es que hoy retrocedió tras lo mostrado ante la Unión Española. Retrocedió mucho. Huerta no pudo repetir lo del otro día, que fue un jugador picante en su recorrido por la frnaja derecha. Hoy, la U casi no ganó ningún duelo", expresó.

Además, Díaz cree que la ofensiva tiene un serio problema de ajuste. "Leandro Fernández se ve incómodo, desacomodado, hoy jugó los 90 minutos. Salió Palacios, pero la U una vez más se le aprecia eso. Los laterales no llegaron, no se ofrecieron ni Gómez ni Castro y tampoco los buscaron. No se profundizó".

Danilo Díaz cree que la U tiene varios problemas en la ofensiva (ADN)

Díaz es directo y sabe que la U no puede pasar zozobras ni problemas, ya que recién van tres fechas y el equipo estudiantil no avanza en su andamiaje. Sin embargo, el periodista cree que el técnico Pellegrino debe redoblar esfuerzos para seguir trabajando.

"Lo de la U hoy es preocupante, porque involucionó, no ganó los duelos, no provocó a la defensa rival, no inquietó por afuera y el ingerso de Assadi y Osorio le dio un cambio en algún momento, pero por ahora este equipo sigue en construcción y tiene que apurar, porque en una de esas tiene que trabajar de día y de noche como en la construcción", agregó.

El Tenor Dïaz también cree que la ausencia de Federico Mateos le hizo mal a la U. "Pellegrino habnía encontrado una base en el mediocampo con Ojeda, Poblete y Mateos y eso no lo encontró. El equipo le quedó trunco, desconectado (...) No fue fresco el trabajo de la U a la hora del manejo de la pelota", terminó.