El ex futbolista comentó la actualidad dirigencial y futbolística de Universidad de Chile, asegurando que el conjunto azul debe dejar los simbolismos en todas las esferas y profesionalizarse.

Universidad de Chile tuvo una desastrosa temporada 2021, en donde en lo deportivo estuvo básicamente a tres minutos de irse a la Primera B por segunda vez en su historia y solo se salvó por una ráfaga de buen fútbol que le permitió dar vuelta el marcador ante Unión La Calera para quedarse en primera división.

En lo dirigencial, las aguas nunca estuvieron calmadas por lo complicado que estaba el equipo. La llegada de Michael Clark a Azul Azul dejó muchas dudas y, hasta el día de hoy, los hinchas azules claman por saber quién realmente lidera el club y cuáles son las metas de la concesionaria para lo que se viene.

Dante Poli, ex jugador de fútbol y actual comentarista en ESPN, comentó en la señal televisiva sobre el momento que atraviesa la U, asegurando que “La nostalgia y el sentimentalismo en esto tiene que ver con capacidad y eficiencia”.

Específicamente se refiere a los trascendidos de que la U estaría buscando ex jugadores para reforzar el plantel. Poli, al ser refutado con el trabajo de Goldberg y Vargas en la U, respondió diciendo que “Los terminaron evaluando de manera negativa en general por la gente que controla el club que no lo ha hecho bien. Carlos Heller que era un tipo exitoso, miren cómo terminó más allá de que salió campeón con un par de entrenadores y tomó algunas decisiones que no fueron malas”.

Sin decir nombres, pese a que Felipe Seymour ya suena como primer refuerzo azul, Poli fue tajante: “La U se tiene que profesionalizar, no tiene que ir a buscar ex jugadores, simbolismos ni tradiciones eternas, eso va venir de manera inherente a un buen club y preparado”, remató.