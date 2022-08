Universidad de Chile clasificó a la siguiente ronda de la Copa Chile tras derrotar en la vuelta a Cobresal por 1 a 0 gracias a la gran anotación del joven Darío Osorio, quien desató la algabía de los casi 3 mil hinchas que llegaron al Estadio Elías Figueroa Brander.

Los azules ahora deberán enfocarse en el Campeonato Nacional, donde enfrentarán a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario, para luego volver a pensar en la Copa Chile, en la cual recibirán nuevamente al elenco precordillerano.

Dante Poli, panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, abrió el debate y lanzó una frase que no cayó tan bien en los hinchas azules a raíz de la clasificación de la institución laica a la siguiente ronda del principal torneo de copa del país.

"¿Es una buena noticia para la U haber pasado de fase? Yo sé que no está todo tan comprimido, no es que van a jugar tantas fechas seguidas y no va ser tan desgastante a lo mejor, pero desde lo enfoque de lo que implique, de planificar los dos partidos ante la UC, de lo que eso implica y sabiendo que lo más importante es el Campeonato Nacional", partió diciendo el ex zaguero central de Los Cruzados.

López y sus pupilas se enfocarán en el Campeonato Nacional

Poli fue más allá y señaló que "yo no creo que sea tan buena noticia. Está bien, pasaste, tienes ciertos argumentos donde te puedes basar para incorporarlos en este embión final, pero yo sigo creyendo que desde lo futbolístico, desde la estrategia y de la proyección del técnico, futbolísticamente es un cacho. Después habrá que ver cuánto lo fortalece todo esto y no lo desgasta, vamos a terminar el año analizándolo, pero más allá yo lo veo como un cacho".

"Cuando vas poniendo alternativas te vas dando cuenta que termina siendo un cacho", concluyó el mundialista Sub 17 con la Roja.