Los hinchas de Universidad de Chile no le perdonaron a Miguel Pinto su paso por Colo Colo y le dedicaron duros cánticos en el Estadio CAP.

Universidad de Chile no pudo dar el primer paso en la semifinal de ida de la Copa Chile, la que se disputó en el Estadio CAP-Acero, y terminó igualando 0 a 0 ante a Unión Española y ahora deberá esperar el partido de vuelta para saber al equipo que acompañará a Magallanes en la final.

Y es que el excapitán azul Miguel Pinto se llevó más de un improperio del reducto de Talcahuano. El golero de Unión Española sufrió más de la cuenta con la barra azul que llegó para apoyar a su equipo en las semifinales de la Copa Chile.

Desde insultos, cánticos en su contra y hasta lanzamiento de objetos fue lo que recibió el guardameta de 39 años ¿Por qué? Los hinchas del Romántico Viajero no toleran el paso de Pinto por Colo Colo, archirrival del elenco universitario.

“Pinto conche..., Los de Abajo, te dimos de comer”, le cantaron en el inicio del segundo tiempo, a lo que el elegido como el Mejor Arquero de Sudamérica en el 2009 respondió con una leve sonrisa.

Pinto vivió un partido aparte con la hinchada de la U | Foto: Agencia Uno

Pero esto no quedó ahí. En los minutos finales, Lucas Assadi contó con una gran oportunidad para abrir el marcador, pero este prefirió dar el pase a Cristián Palacios lo que hizo que Pinto lo molestara e insultara, lo que terminó no cayendo tan bien en el novel mediocampista azul, quien tuvo que ser sacado por Felipe Seymour.

Hay que recordar que el cuidatubos hispano disputó 70 partidos con la camiseta del cuado laico, donde levantó dos títulos: Apertura 2004 y Apertura 2009.