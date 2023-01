José 'Pepe' Rojas está presente en el estadio Santa Laura viendo al equipo de sus amores y el ex defensor azul se tomó un momento para hablar con Bolavip Chile sobre el nuevo portador de la jineta de capitán: Nery Domínguez.

Universidad de Chile está enfrentando a Huachipato por la primera fecha del Campeonato Nacional, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino buscan quedarse con los primeros tres puntos y alcanzar el liderato del fútbol chileno.

Para este trascendental compromiso, el ex estratega de Vélez Sarsfield se la jugó con Nery Domínguez como el capitán del equipo, tal se había anunciado hace algunos días, por sobre el joven Cristóbal Campos o el experimentado Luis Felipe Gallegos.

Domínguez es uno de los jugadores más experimentados en el plantel azul | Foto: Universidad de Chile

Si hay alguien que no se pierde ningún partido de su querida U es José 'Pepe' Rojas y esta vez no fue la excepción. El ex seleccionado nacional llegó hasta el recinto de Independencia y se tomó un minuto para conversar con Bolavip Chile sobre el nuevo capitán azul.

"Nery (Domínguez) es un jugador que tiene mucha experiencia. Yo creo que él se lo ha ganado por lo que ha demostrado en cancha y por el respeto que ha tenido dentro del camarín con sus compañeros y el cuerpo técnico", indicó el histórico jugador

Por último, el campeón de la recordada Copa Sudamericana 2011 remarcó que "espero que pueda dar lo mejor y que sea un lindo partido".

Recordar que el nacido en la cantera azul logró levantar un total de diez títulos con la institución laica, ocho como capitán.