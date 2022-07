Diego López no cede e inicia gallito con Azul Azul por el caso de Martín Parra: "Vuelvo a decir que lo mejor sería traer a un arquero de experiencia"

El tema del reemplazante de Hernán Galíndez en la Universidad de Chile ha sido todo un tema. En las últimas horas, se dio a conocer que Martín Parra, jugador de Huachipato que estuvo a préstamo en San Martín de Porres de Perú en la última temporada, había sido aprobado por la Comisión de Fútbol del Romántico Viajero para ser el nuevo refuerzo.

Lo cierto es que Diego López hace unos días había hablado acerca de traer un "guardameta de experiencia", algo que parece que no fue escuchado por la dirigencia azul.

En el día de hoy se realizó una nueva conferencia de prensa, donde el estratega charrúa volvió a comentar acerca de la llegada del fútbolista de 21 años y salió a aclarar sus dichos.

"Lo que hablé es que creo que estamos de acuerdo con el gerente deportivo, con Manuel Mayo, en que nosotros, teniendo dos arqueros que están en la selección, jóvenes, que la idea nuestra sería traer un arquero con experiencia, porque tenemos dos jóvenes que tienen que seguir creciendo. Es un puesto particular. Eso hemos hablado o yo directamente con el director deportivo", comenzó diciendo el ex DT del Brescia de Italia.

El inminente fichaje de Parra sigue dando que hablar en la U | Foto: Agencia Uno

"No sabemos cómo pueden ir las negociaciones y en la parte económica no entro, pero sí en la parte deportiva y trato de aconsejar. Creo que con el club tenemos que buscar cuál es la mejor forma, o buscamos lo que sea mejor para el club. En la parte económica no entro, sí en la deportiva y trato de decir lo que para mí, o lo que el cuerpo téncico aconseja, lo que sería lo mejor. Por eso dije la otra vez y lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor sería un arquero de experiencia", agregó.

Además, recalcó que "yo estoy acá para aconsejar lo que es mejor para el club, pero las negociaciones te llevan a otra cosa. Discrepancias habrá siempre, pero tenemos que estar unidos, juntos para tomar las mejores decisiones. Es lo que puede pasar y muchas veces el mercado te lleva en otras direcciones. Lo que digo y mantengo es lo que sería lo mejor, pero el mercado te puede llevar a otras cosas. Molestarme, no".

"Es un fichaje particular, muchas veces hay jugadores grandes que no aceptan venir a ser segundo o tercero. Acá buscamos un arquero grande, con experiencia, que sepa que no va a venir a jugar, porque tenemos al primero y segundo, es difícil encontrar uno grande con esas características

Para finalizar, tuvo palabras para posible llegada del cuarto refuerzo, diciendo que "lo estamos viendo y tenemos que ver, a ver qué sucede de aquí al final. No me interesan los demás equipos que se refuercen o no", cerró.