Aunque pasaron casi dos semanas desde la victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile en Talca, la derrota caló hondo en los azules, porque más allá de la diferencia que existe en la tabla de posiciones entre ambos equipos, había esperanza interna de revertir la mala racha.

Diego López conversó con La Tercera y se refirió a lo vivido en el Superclásico, descartando de plano lo que digo alguna vez Frank Darío Kudelka respecto a este partido asegurando que la U "tenía miedo institucional".

"¿Quién lo dijo?", preguntó el uruguayo, y al saber quién era el autor de dicha frase no dudó en decir: "No, no sé. No lo conozco".

Para luego puntualizar que "si hubiésemos tenido un pánico escénico, te aseguro que ese gran primer tiempo no lo hacíamos. Si la U hubiese sentido ese pánico escénico que decía él, la U no hubiese presionado de esa manera. Hubiésemos jugado a defendernos. Chorri presionó muchas veces e incluso uno de los goles sale de una de sus recuperaciones. Si es un equipo que tiene miedo, no sale de esa forma".

Cristián Palacios falló un penal antes de los 10 minutos ante Colo Colo (Agencia Uno)

Lo que sí reconoce López, es que su equipo tuvo una carga emocional muy fuerte en la previa que pudo haberlos afectado.

"Era un partido que hace mucho tiempo que se venía hablando, porque es un clásico, porque eran nueve años que no se ganaba. Fue una carga emocional muy alta. El primer tiempo fuimos muy agresivos. Ganamos todas las pelotas divididas, se presionó arriba, se hizo un desgaste superior. En el segundo tiempo nos afectó el gol, pero antes del gol bajamos un poco la intensidad. No sé, capaz que se juntaron muchas cosas, pero la carga fue muy alta", asegura.

El charrúa aclara además que Cristián Palacios no fue suplente ante Unión Española por el penal desperdiciado.

"No, absolutamente no. Nosotros buscamos alternativas con Jeisson Vargas por sus características distintas. Fue un cambio táctico, no por errar el penal", cerró.