Los hinchas de la Universidad de Chile sufren en el presente Campeonato Nacional, luego de cosechar tres derrotas consecutivas y un empate en los últimos 4 compromisos. Además, el estilo de juego de los dirigidos por Santiago Escobar no terminan de convencer a los forofos azules, quienes han mostrado su disgustos en las diversas redes sociales.

Uno de los que alzó la voz es el ídolo azul Diego Rivalora, actual panelista de ESPN F90, quien el programa deportivo analizó el presente del equipo de sus amores.

"Como hincha de la U uno trata de ser optimista y buscar las cosas buenas y la verdad que cuesta, pero siempre que pasa una fecha podemos analizar cosas buenas y malas", partió diciendo el ex centrodelantero.

"Yo creo que una de las cosas buenas del equipo es que sigue ratificando que Ronnie Fernández y Hernán Galíndez son de lo mejor de lo que llegó a la U este año, por lo menos pueden seguir siendo un aporte importante para el club", agregó.

Finalmente, Rivarola hizo hincapié en la última línea del equipo, la cual ha sido duramente criticada desde el inicio del Torneo Nacional.

"Hasta antes del gol la U mejoró defensivamente, porque casi no le patearon al arco, pero la forma que se manejó los últimos cinco minutos es ahí que me deja la duda. Ahí te das cuenta de la calidad de jugadores que hay, en esos momentos difíciles es cuando se ve la calidad del jugador, porque en ese momento es cuando uno espera que no pateen para arriba todas las que te llegan y ahí faltó un jugador que pare la pelota e intente salir jugando y hacer algo diferente", concluyó.