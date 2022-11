El ex goleador de la Universidad de Chile, Diego Rivarola, va con todo a la dirigencia de Azul Azul y le pide un orden jerárquico e institucional para no pasar zozobras en 2023.

Universidad de Chile tiene un mes para encontrar al reemplazante de Sebastián Miranda, quien no seguirá como técnico de los azules en 2023. Ahora, la misión de Azul Azul es encontrar a un nuevo reemplazante para no pasar sustos el próximo año. Por ello, el ex goleador Diego Rivarola fue enfático con la directiva y le pidió orden institucional, para soslayar todos los problemas del equipo.

Rivarola quien vistió la camiseta de la Universidad de Chile sabe que los laicos deben poner todo de su parte, a nivel directivo, para encontrar la mejor solución y no pasar zozobras en 2023. Es más, Goku sabe que cualquier técnico que llegue no encontrará la fórmula ganadora si la casa no se ordena.

"Hoy, en la Universidad de Chile si te pones a analizar ningún técnico te va a asegurar nada. El problema de la U, me parece a mí, es desde la estructuración, desde hacia donde quiere ir al club. Antes de elegir al técnico, la U se debe ordenar internamente, hacia donde quiere ir y qué es lo que necesitan", apuntó el ex azul en ESPN Chile.

Gokú, la tiene clara y llamó a que: "Si no se ordenan desde arriba hacia abajo, efectivamente, el técnico que traigas no te asegura nada. No sabe si le traerán buenos jugadores, no sabes si habrá un orden o no (...) Ojo, estuvieron algunos buenos técnicos y no pasó nada como con Kudelka y Arias, que sí fueron buenos nombres".

Diego Rivarola fue claro con la Universidad de Chile y lo que debe buscar en 2023 (Pantallazo ESPN Chile)

ver también El palo a Michael Clark por el poco manejo en la ratificación a Miranda en la U

Rivarola que fue directo al hueso no tuvo pelos en la lengua y le entregó una recomendación a los azules, para que no pasen miedo ni tengan más problemas, ya que este año hubo tres técnicos, se peleó por el descenso, quedaron fuera de torneos internacionales y perdieron la semifinal de la Copa Chile.

"La Universidad de Chile debe ordenarse internamente, dejar claro los objetivos, qué es lo que apuesta y en base a eso buscar un técnico que refleje lo que hoy quieren como institución", sentenció.