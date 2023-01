El ex jugador de Universidad de Chile asegura que si bien Universidad de Chile tuvo ausencias y el problema de la cancha, no tiene plantel para pensar en pelear un título.

La crítica ha sido dura con Universidad de Chile, luego de su caída ante Huachipato en el estreno del Campeonato Nacional de la mano del técnico Mauricio Pellegrino, en un duelo jugado en el estadio Santa Laura.

Por lo mismo, luego del 3-1, varios han analizado el plantel de la U, asegurando que faltan nombres.

Uno de ellos fue Diego Rivarola, quien es más tajante con el futuro de los azules en el torneo, dejando en claro que no van a pelear arriba.

Huachipato pasó por encima de la U en Santa Laura.

"Recién empieza y puede pasar cualquier cosa. Tengo mis dudas de que la U tenga plantel para pelear un título, me parece que no le alcanza. Tal vez me equivoque. No quiero poner este partido en la palestra de que pueda llegar a definir el tema", comentó Rivarola en ESPN.

Pese a todo, cree que hay opción de que los azules puedan levantar en lo futbolístico, teniendo en cuenta las ausencias que tuvieron, aunque pelear el título, lo ve muy complicado.

"La U es más de lo que mostró en este primer partido. Hubo algo de cancha, hubo algo de ausencia de jugadores importantes como Assadi, además de Osorio, que cuando estén va ser otra cosa, también algún otro jugador más pertenezca, como Ojeda. La U va a ser más. Pero pelear el título, no sé si le va alcanzar. Hay equipos que suman fuerza en el camino, pero la U está un escalón abajo", finaliza.