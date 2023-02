El entrenador Mauricio Pellegrino define los últimos detalles para enfrentar a Magallanes en el Estadio La Portada de La Serena, encuentro donde la Universidad de Chile necesita imperiosamente obtener un buen resultado para hacer callar las críticas del último tiempo.

Y es que los azules suman dos derrotas en tres partidos disputados, por lo que los hinchas del Romántico Viajero comienzan a perder la paciencia y ven como nuevamente el equipo de sus amores podría llegar a pelear en la parte baja de la tabla de posiciones, tal como lo hicieron en las últimas temporadas.

Pellegrino y sus pupilos quieren salir del mal momento que atraviesan | Foto: Agencia Uno

Diego Rivarola, ídolo de la U y actual panelista de ESPN, le pasó cierta responsabilidad del momento que vive el elenco bullanguero a los jugadores azules.

"Como entrenador él tiene una idea, él la plasma y la trata de implementar, pero hay algún momento que el jugador cuando está defendiendo la camiseta de la U, que es una camiseta grande, si ves en la cancha que el equipo no anda, tienes que sacar algo más, por algo estás en la U y no en el equipo chico", resaltó el ex ariete azul.

"Acá hay un tema individual de los jugadores. Él como estratega pone una planificación, pero si los jugadores no ponen esa calidad o ese juego distinto va a ser difícil que entiendan el juego que quiere Pellegrino", sentenció.

Recordar que el partido entre el cuadro laico y el Manojito de Claveles está pactado para este sábado a las 12:00 horas.